Роджер ФЕДЕРЕР: «Очень рад вернуться на грунт»

Вчера Роджер Федерер провел первый с 2016 года матч на грунте, обыграв Ришара Гаске на старте турнира в Мадриде.
Швейцарец признался, что рад вернуться на грунт:
«Я очень рад вернуться на грунт, невероятно счастлив вернуться в Мадрид. Овации, которые я получил до и после игры, были великолепны. Это действительно заставляет чувствовать, что приезд в Мадрид был полностью оправданным и правильным выбором.
С первого же гейма я играл здорово. Не думаю, что Ришар показал все, на что способен, но и я был хорош. Было приятно видеть Гаске после стольких месяцев отсутствия в туре из-за травмы. Думаю, что для нас обоих это был особенный матч».
Источник — ATP Tour
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