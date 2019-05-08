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Роджер ФЕДЕРЕР: «Очень рад вернуться на грунт»

Швейцарец успешно стартовал на турнире в Мадриде

  • 08.05.2019 12:30
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Роджер ФЕДЕРЕР: «Очень рад вернуться на грунт»
© ATP. Роджер Федерер

Вчера Роджер Федерер провел первый с 2016 года матч на грунте, обыграв Ришара Гаске на старте турнира в Мадриде.

Швейцарец признался, что рад вернуться на грунт:

«Я очень рад вернуться на грунт, невероятно счастлив вернуться в Мадрид. Овации, которые я получил до и после игры, были великолепны. Это действительно заставляет чувствовать, что приезд в Мадрид был полностью оправданным и правильным выбором.

С первого же гейма я играл здорово. Не думаю, что Ришар показал все, на что способен, но и я был хорош. Было приятно видеть Гаске после стольких месяцев отсутствия в туре из-за травмы. Думаю, что для нас обоих это был особенный матч».

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Источник — ATP Tour

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