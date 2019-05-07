Завацкая вылетела с турнира во Франции

Сегодня Катарина Завацкая в 1/16 финала грунтового турнира в Кань-сюр-Мер (Франция) встречалась с Тамарой Корпач из Германии.
Украинка потерпела поражение в двух сетах – 2:6, 0:6. Матч продолжался 1 час и 18 минут.
1/16 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 2:6, 0:6
Ранее Завацкая добралась до финала турнира в Висбадене.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.