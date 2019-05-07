Завацкая вылетела с турнира во Франции

21:34 — jekаfunny

Пруф давай , пистапол, мне твоё пьяное блеяние не интересно!!!

21:32 — serge_kr

Тогда нужно Суркисов закрывать!

21:32 — AdvocatusDei

Ладно, через полчасика мы об этой "фигне" забудем ибо нас ждёт мероприятие поинтереснее разбора д...

21:31 — миша врубель

я думаю и вовласти и футболе мафии конецб должен быть

21:31 — serge_kr

Можешь пердеть сколько угодно, но все прекрасно знают сколько и кто как платит налоги! Так что те...

21:30 — AdvocatusDei

Да может миньоны его шуршат.. Ты что, резонанс какой, обидели великий клуб

21:29 — миша врубель

в нимательно послидите как будет сложно динамо а просто шажтеру играть

21:29 — jekаfunny

Давай пруфы что и куда платит Шахтёр , только сканы с печатями , а не ссылочки на оф сайт копанки...

21:29 — serge_kr

Как же жека клоун потеет по все страницам ветки чтобы понаставлять минусов

21:27 — AdvocatusDei

Молодец, ты уже практически получил должность в отделе по связям со общественностью ФК Динамо кие...