Завацкая проиграла финал в Висбадене

17:39 — IlBi

Во, Динамовское сердце. А там скоро и Шовковский на подход, вообщем с тренером у ДК проблем не бу...

17:39 — _ENJOY

Леоненко берите, всех футболистов знает во всем разбирается, хуже не будет так точно и весело гар...

17:38 — jekаfunny

Да, источничек так себе , но зная Суркиса .... ох переживаю

17:37 — jekаfunny

Полностью солидарен , если украинец, то только Вернидуб

17:37 — DK1961

Аналофутболам - не верю

17:36 — 7-forty.com

Посил від Суркіса : "Шахтар" ще 5 років чемпіон України з футболу

17:36 — «ФФУ – М а ф і я!»

Зная Суркиса, это всё вполне может оказаться правдой...Если интересно моё мнение, я бы хотел Верн...