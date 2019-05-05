Завацкая проиграла финал в Висбадене

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№176 WTA) проиграла финал на грунтовом турнире ITF в Германии с призовым фондом $60,000.
В главном матче 19-летняя украинка уступила 23-летней чешке Барборе Крейчиковой (№141 WTA).
Висбаден. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:7(2)
Отметим, что Крейчикова выиграла 10 матчей подряд. Ранее она победила на 80-тысячнике в Палм-Харборе.
Катарина Завацкая третий раз в карьере играла в финале 60-тысячнике, но пока не побеждала. В прошлом году Катарина стала финалисткой турнира в Висбадене, когда он имел призовой фонд $25,000.
Источник — Sport.ua
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