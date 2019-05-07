Шымкент. Марченко выиграл второй матч на турнире

Украинский теннисист Илья Марченко (№394 ATP) выиграл поединок второго круга на челленджере в Казахстане.
31-летний украинец в трех сетах оказался сильнее Владимира Игнатика из Беларуси (№244 ATP).
Шымкент. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Владимир Игнатик (Беларусь) – 3:6, 6:3, 6:4
В следующем раунде Марченко встретится с победителем матча Санжар Файзиев (№522 ATP) - Роман Сафиуллин (№293 ATP).
Ранее турнир покинул Владислав Манафов.
Источник — Sport.ua
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