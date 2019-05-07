Шымкент. Марченко выиграл второй матч на турнире

18:32 — руслан халитов

Нормальные люди не могут болеть за даунамо ....а если болеют то они дебил..лы

18:31 — invent

Хоть я из-за киевских ультрас давно перестал за Динамо болеть, но считаю конкурс напоказ каким то...

18:29 — руслан халитов

Даунамо в привычном до я себя месте ...В лу...пе

18:25 — Vyaches Samojlov

А что это у Вас с лицом на аватарке?

18:18 — jekаfunny

Ну Сурок это не все болельщики клуба !