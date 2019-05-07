Илья Марченко – Владимир Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинский теннисист Илья Марченко (№394 ATP) проведет поединок второго круга на челленджере в Казахстане.
Его соперником будет Владимир Игнатик из Беларуси (№244 ATP).
Матч пройдет третьим запуском на корте №11, ориентировочное время начала 14:30 по Киеву.
Ранее турнир покинул Владислав Манафов.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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