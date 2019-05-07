Илья Марченко – Владимир Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Шевченко снова не вызвал Ракицкого в сборную Украины 12:11 — UKRAINE FAN С ле вылетили он там привозил. Выиграть чемп рашки с бюджетом зенита рас плюнуть. Голы зенит регу... 12:08 — Vyaches Samojlov Не ругайтесь! Может просто Шевченко его номер телефона потерял. 12:07 — Vyaches Samojlov Ага! И от злости заиграл в новом клубе еще лучше... 12:02 — kod.75 Рак хочет играть в сборной? Та не вопрос - получает пачпорт с петухом-мутантом и пусть играет до ...

Шевченко вызвал в сборную 11 игроков из зарубежных чемпионатов 12:10 — leejohn где Зозуля???? хотите сказать, что он сейчас хуже того-же Артема Кравца??? 12:08 — _ENJOY Скорее вместо Соболя миколенко будет 12:03 — invent Я так понял по комментам, что за сборную на выставлять Ингулец и тогда все будут довольны составо...

Украинский волейболист хочет получить российское гражданство 12:10 — Vyaches Samojlov Мда... Как же у нас здорово - некоторые готовы играть где угодно, но только не дома.