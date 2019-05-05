Даяна Ястремская – Каролина Плишкова. Видеообзор матча

Сегодня, 5 мая, украинская теннисистка Даяна Ястремская в трех сетах проиграла чешской спортсменке Каролине Плишковой в стартовом раунде на грунтовом турнире WTA в Мадриде. При этом украинка не реализовала 4 матчбола.
Смотрите видеообзор матча: Даяна Ястремская (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 6:7(5), 3:6.
Источник — Sport.ua
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