Марта Костюк – Кристина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Именно, вам, дырявым, и не снилось. А пишу я из Украины, просто такое же, как ты, мое IP заблокир...

Ты долбодятел обосранный где он титулованный? Давай мы вспомним про золотые мячи динамовцев? Про ...

11:23 — ShakhtarUberAlles

Как мило вы этих уродов разделяете. уйло (владелец клуба до сих пор, между прочим) хороший мол, а...

10:50 — Vyaches Samojlov

Так же, во 2-й шестерке свои "расклады": Ворскла и Десна подтверждают вроде бы, что им место в ве...