Марта Костюк – Кристина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, пятого мая, 16-летняя украинка Марта Костюк (№320 WTA) стартует в основной сетке на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
После успешного выступления в квалификации Костюк в первом круге основы сразится против Кристины Плишковой (№85 WTA). Матч состоится последним запуском на корте №7. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву. После поединка Звонарева - Коллинз.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сыграет с Ван Цян или Донной Векич.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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