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Мадрид. Расписание украинок на пятое мая

Сразу пять украинских теннисисток стартуют в основной сетке в воскресенье

  • 05.05.2019 10:15
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Мадрид. Расписание украинок на пятое мая
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
В воскресенье, пятого мая, в основной сетке престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде стартуют сразу пять украинских теннисисток (впервые в истории).
 
Элина Свитолина (№6 WTA) начнет турнир матчем против француженки Полин Пармантье (№69 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №3. Начало матча – не ранее 13:30 по Киеву.
 
Даяна Ястремская (№38 WTA) сыграет против Каролины Плишковой (№5 WTA) третьим запуском на арене имени Аранчи Санчес. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
 
Леся Цуренко (№26 WTA) сразится против немки Анжелик Кербер (№4 WTA) четвертым запуском на арене имени Маноло Сантаны. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.
 
Марта Костюк (№320 WTA) сыграет последним запуском на корте №7 против Кристины Плишковой (№85 WTA). Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Катерина Козлова (№84 WTA) также проведет матч последним запуском. На корте №6 она будет противостоять Чжан Шуай из Китая (№42 WTA). Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Также не забываем, что в 15:00 по Киеву Катарина Завацкая сыграет финал 60-тысячника ITF в немецком Висбадене.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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