Мадрид. Расписание украинок на пятое мая

В воскресенье, пятого мая, в основной сетке престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде стартуют сразу пять украинских теннисисток ( впервые в истории ).

Элина Свитолина (№6 WTA) начнет турнир матчем против француженки Полин Пармантье (№69 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №3. Начало матча – не ранее 13:30 по Киеву.

Даяна Ястремская (№38 WTA) сыграет против Каролины Плишковой (№5 WTA) третьим запуском на арене имени Аранчи Санчес. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Леся Цуренко (№26 WTA) сразится против немки Анжелик Кербер (№4 WTA) четвертым запуском на арене имени Маноло Сантаны. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

Марта Костюк (№320 WTA) сыграет последним запуском на корте №7 против Кристины Плишковой (№85 WTA). Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Катерина Козлова (№84 WTA) также проведет матч последним запуском. На корте №6 она будет противостоять Чжан Шуай из Китая (№42 WTA). Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Также не забываем, что в 15:00 по Киеву Катарина Завацкая сыграет финал 60-тысячника ITF в немецком Висбадене.