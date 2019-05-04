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Марта Костюк – Ирина Мария Барэ. Текстовая трансляция

Украинская теннисистка сразится за выход в основную сетку турнира в Мадриде

  • 04.05.2019 12:00
  • 6603 просмотра
  • 17 комментариев
Марта Костюк – Ирина Мария Барэ. Текстовая трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
В субботу, 4 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) сыграет в финале квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
Второй соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки, которая получила от организаторов wild card, станет 24-летняя Ирина Мария Барэ из Румынии (№178 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №6. Начало матча в 12:00 по Киеву.
 
Sport.ua проведет текстовую трансляцию.
 
Марта Костюк (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния) – 5:5 (идет первый сет)

Катерина Козлова (Украина) – Алена Большова-Задойнов (Испания) – 6:3, 0:0 (идет второй сет)
 
12:48. Геймбол. Эх, ровно.
12:47. У Марты пока 30:15 на своей подаче.
12:46. У Козловой двойной сетбол. Он реализован
12:45. Румынка очень уверенно подала и сравняла на пяти.
12:44. Катя с третьего брейкпоинта все же второй раз за матч делает брейк. Теперь нужно подать на сет.
12:42. Марта первой берет пятое очко. Молодец, очень важная защита.
12:41. Во втором матче скрытый сетбол у Козловой. И он не реализован.
12:40. Тоже отыгран.
12:39. Скрытый сетбол у Барэ.
12:39. Очень важные геймы сейчас.
12:37. К сожалению, не реализован. 4:4
12:36. Скрытый сетбол у Марты!
12:35. У Костюк 30:15 на приеме.
12:35. Козлова с тройного геймбола довела до 40:40. Но все же взяла очко.
12:33. Пришла очередь Марты легко брать свою подачу. Быстрое четвертое очко в копилку.
12:31. Как и Большова. 3:3 в обоих поединках.
12:30. Барэ сравнивает счет.
12:28. У Козловой ровно на подаче соперницы. И брейкпоинт.
12:27. Не удалось отстоять, с третьего брейкпоинта Ирина Мария первый раз взяла подачу украинки.
12:25. Началась борьба на больше-меньше.
12:24. Отыгран.
12:24. Катя взяла третье очко, на подаче Марты брейкпоинт у румынки.
12:23. Пока что в одном темпе играются матчи.
12:21. Первый брейкпоинт у Марты и он реализован. У Кати пока 2:2.
12:19. По 30.
12:18. Начала ошибатся и Барэ, 0:30 на ее подаче.
12:17. Большова быстро оформила обратный брейк.
12:16. Марта с трудом, но все же берет свою подачу.
12:16. Тем временем Козлова дожала соперницу на приеме и сделала первый брейк.
12:14. У Костюк уже 5 невынежденных ошибок против нуля у соперницы.
12:12. У румынки прошли четыре первые подачи и она сравняла счет.
12:10. Марта защитила первую подачу.
12:08. Катя начала уверенно.
12:06. Параллельно будем следить и за Катериной Козловой, которая сразится против Алены Большовой-Задойнов. Украинка первая на подаче.
12:03. Первой подавать будет Марта.
 

Путь на турнире

Стадия  Костюк    Барэ
Кв. 1   Анисимова (6:0, 2:6, 6:0) №53 WTA    Рыбарикова (7:5, 0:0 - отказ) №72 WTA
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 04.05.2019 12:44
    0
    5:4 на користь Марти - давай-давай!!!
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 04.05.2019 12:16
    0
    Старт норм: Козлова повела 2-0, Марта 2-1 (дівчата поки брали свої подачі)ю
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 04.05.2019 12:04
    0
    видео трансляция есть?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2019 11:38
    +2
    sv_2000, 04.05.2019 11:35
    40:60 Мало.... Давай лучше вынос тела
    Чтобы уж наверняка на фарт?))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.05.2019 11:35
    +2
    Stanislav Matusevych, 04.05.2019 11:22
    Ну что сказать? Вчерашний матч удивил со знаком плюс, как будет сегодня? Против Анисимовой, принципиальной соперницы, получилось многое. С Барэ такого настроя, понятно, не будет. Хватит ли нынешнего уровня Марты, а, главное, стабильности, чтобы победить грунтовичку уровня топ-200, неизвестно. Вообще любой результат возможен. Помня о нестабильности Марты и о ее умении самой отдавать матчи, все-таки рискну дать 60/40 в пользу румынки.
    40:60 Мало.... Давай лучше вынос тела
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2019 11:22
    +1
    Ну что сказать? Вчерашний матч удивил со знаком плюс, как будет сегодня? Против Анисимовой, принципиальной соперницы, получилось многое. С Барэ такого настроя, понятно, не будет. Хватит ли нынешнего уровня Марты, а, главное, стабильности, чтобы победить грунтовичку уровня топ-200, неизвестно. Вообще любой результат возможен. Помня о нестабильности Марты и о ее умении самой отдавать матчи, все-таки рискну дать 60/40 в пользу румынки.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 04.05.2019 11:06
    0
    vit-2, 04.05.2019 10:16
    Ну і сам собі відповім )) щодо можливості трансляції: оскільки з тої ж 12-ої години починаються матчі і першого раунду турніру в Мадриді, то на 99% ніхто не буде паритися з трансляціями квалу. В кращому разі може хіба буде трансляція з одного корту, а в один час відбуваються одразу 4 зустрічі.
    Скоріш за все, і це буде центральний корт (Маноло Сантана). Порядок денний там такий: Барті - Гаврилова, потім Соболенко - Кузнецова, потім Касаткіна - Азаренко.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 04.05.2019 11:02
    0
    Александр Ад, 04.05.2019 10:23
    А Катя Козлова когда играет?
    Одночасно. Катерина починає день на четвертому корті, Марта на корті номер 6.
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 04.05.2019 11:01
    0
    Александр Ад, 04.05.2019 10:23
    А Катя Козлова когда играет?
    Тоже первым запуском в 12:00.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 04.05.2019 10:23
    0
    А Катя Козлова когда играет?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.05.2019 10:21
    0
    vit-2, 04.05.2019 10:16
    Ну і сам собі відповім )) щодо можливості трансляції: оскільки з тої ж 12-ої години починаються матчі і першого раунду турніру в Мадриді, то на 99% ніхто не буде паритися з трансляціями квалу. В кращому разі може хіба буде трансляція з одного корту, а в один час відбуваються одразу 4 зустрічі.
    Посмотрим по сайтам стрима, а вдруг. Турнир то крупный
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 04.05.2019 10:16
    0
    Ну і сам собі відповім )) щодо можливості трансляції: оскільки з тої ж 12-ої години починаються матчі і першого раунду турніру в Мадриді, то на 99% ніхто не буде паритися з трансляціями квалу. В кращому разі може хіба буде трансляція з одного корту, а в один час відбуваються одразу 4 зустрічі.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 04.05.2019 10:09
    +1
    Марта неодноразово в статусі фаворита програвала в фіналах квалу своїм суперницям. Сподіваюсь що юна українка добре виконала домашню роботу і сьогодні зможе підтвердити свій статус перемогою, і без різниці якою: впевненою, чи економною на класі.
    Будемо вірити в Марту і вболівати за неї сьогодні і надалі, як і за інших наших дівчат-тенісисток.
    П.с. Сподіваюся сьогодні організатори вже розродяться на трансляцію. Те ж мені турнір із серії Мандаторі. Навіть у квалі є цікаві матчі, тому невже так важко організувати це діло?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.05.2019 10:07
    +2
    Natam69, 04.05.2019 09:53
    Не зрозуміло, чому за цю репліку хтось мінуснув, звичайно, що хочемо і шанси є великі.
    Є тут хтось, хто весь день проводить, ставлячи мінуси
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 04.05.2019 09:53
    +1
    vizuals, 04.05.2019 09:41
    Хотелось бы Марту в основной сетке тысячника увидеть
    Не зрозуміло, чому за цю репліку хтось мінуснув, звичайно, що хочемо і шанси є великі.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.05.2019 09:41
    +3
    Хотелось бы Марту в основной сетке тысячника увидеть
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.05.2019 08:47
    +3
    Удачи Марте!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.05.2019 09:41
    +3
    Хотелось бы Марту в основной сетке тысячника увидеть
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.05.2019 08:47
    +3
    Удачи Марте!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2019 11:38
    +2
    sv_2000, 04.05.2019 11:35
    40:60 Мало.... Давай лучше вынос тела
    Чтобы уж наверняка на фарт?))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 04.05.2019 11:35
    +2
    Stanislav Matusevych, 04.05.2019 11:22
    Ну что сказать? Вчерашний матч удивил со знаком плюс, как будет сегодня? Против Анисимовой, принципиальной соперницы, получилось многое. С Барэ такого настроя, понятно, не будет. Хватит ли нынешнего уровня Марты, а, главное, стабильности, чтобы победить грунтовичку уровня топ-200, неизвестно. Вообще любой результат возможен. Помня о нестабильности Марты и о ее умении самой отдавать матчи, все-таки рискну дать 60/40 в пользу румынки.
    40:60 Мало.... Давай лучше вынос тела
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.05.2019 10:07
    +2
    Natam69, 04.05.2019 09:53
    Не зрозуміло, чому за цю репліку хтось мінуснув, звичайно, що хочемо і шанси є великі.
    Є тут хтось, хто весь день проводить, ставлячи мінуси
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2019 11:22
    +1
    Ну что сказать? Вчерашний матч удивил со знаком плюс, как будет сегодня? Против Анисимовой, принципиальной соперницы, получилось многое. С Барэ такого настроя, понятно, не будет. Хватит ли нынешнего уровня Марты, а, главное, стабильности, чтобы победить грунтовичку уровня топ-200, неизвестно. Вообще любой результат возможен. Помня о нестабильности Марты и о ее умении самой отдавать матчи, все-таки рискну дать 60/40 в пользу румынки.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 04.05.2019 10:09
    +1
    Марта неодноразово в статусі фаворита програвала в фіналах квалу своїм суперницям. Сподіваюсь що юна українка добре виконала домашню роботу і сьогодні зможе підтвердити свій статус перемогою, і без різниці якою: впевненою, чи економною на класі.
    Будемо вірити в Марту і вболівати за неї сьогодні і надалі, як і за інших наших дівчат-тенісисток.
    П.с. Сподіваюся сьогодні організатори вже розродяться на трансляцію. Те ж мені турнір із серії Мандаторі. Навіть у квалі є цікаві матчі, тому невже так важко організувати це діло?
    Ссылка
    Natam69
    online
    Natam69, 04.05.2019 09:53
    +1
    vizuals, 04.05.2019 09:41
    Хотелось бы Марту в основной сетке тысячника увидеть
    Не зрозуміло, чому за цю репліку хтось мінуснув, звичайно, що хочемо і шанси є великі.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 04.05.2019 12:44
    0
    5:4 на користь Марти - давай-давай!!!
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 04.05.2019 12:16
    0
    Старт норм: Козлова повела 2-0, Марта 2-1 (дівчата поки брали свої подачі)ю
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 04.05.2019 12:04
    0
    видео трансляция есть?
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 04.05.2019 11:06
    0
    vit-2, 04.05.2019 10:16
    Ну і сам собі відповім )) щодо можливості трансляції: оскільки з тої ж 12-ої години починаються матчі і першого раунду турніру в Мадриді, то на 99% ніхто не буде паритися з трансляціями квалу. В кращому разі може хіба буде трансляція з одного корту, а в один час відбуваються одразу 4 зустрічі.
    Скоріш за все, і це буде центральний корт (Маноло Сантана). Порядок денний там такий: Барті - Гаврилова, потім Соболенко - Кузнецова, потім Касаткіна - Азаренко.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 04.05.2019 11:02
    0
    Александр Ад, 04.05.2019 10:23
    А Катя Козлова когда играет?
    Одночасно. Катерина починає день на четвертому корті, Марта на корті номер 6.
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 04.05.2019 11:01
    0
    Александр Ад, 04.05.2019 10:23
    А Катя Козлова когда играет?
    Тоже первым запуском в 12:00.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 04.05.2019 10:23
    0
    А Катя Козлова когда играет?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.05.2019 10:21
    0
    vit-2, 04.05.2019 10:16
    Ну і сам собі відповім )) щодо можливості трансляції: оскільки з тої ж 12-ої години починаються матчі і першого раунду турніру в Мадриді, то на 99% ніхто не буде паритися з трансляціями квалу. В кращому разі може хіба буде трансляція з одного корту, а в один час відбуваються одразу 4 зустрічі.
    Посмотрим по сайтам стрима, а вдруг. Турнир то крупный
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 04.05.2019 10:16
    0
    Ну і сам собі відповім )) щодо можливості трансляції: оскільки з тої ж 12-ої години починаються матчі і першого раунду турніру в Мадриді, то на 99% ніхто не буде паритися з трансляціями квалу. В кращому разі може хіба буде трансляція з одного корту, а в один час відбуваються одразу 4 зустрічі.
    Ссылка
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