Марта Костюк – Ирина Мария Барэ. Текстовая трансляция

В субботу, 4 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) сыграет в финале квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.
Второй соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки, которая получила от организаторов wild card, станет 24-летняя Ирина Мария Барэ из Румынии (№178 WTA).
Поединок состоится первым запуском на корте №6. Начало матча в 12:00 по Киеву.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию.
Марта Костюк (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния) – 5:5 (идет первый сет)
Катерина Козлова (Украина) – Алена Большова-Задойнов (Испания) – 6:3, 0:0 (идет второй сет)
Катерина Козлова (Украина) – Алена Большова-Задойнов (Испания) – 6:3, 0:0 (идет второй сет)
12:48. Геймбол. Эх, ровно.
12:47. У Марты пока 30:15 на своей подаче.
12:46. У Козловой двойной сетбол. Он реализован
12:45. Румынка очень уверенно подала и сравняла на пяти.
12:44. Катя с третьего брейкпоинта все же второй раз за матч делает брейк. Теперь нужно подать на сет.
12:42. Марта первой берет пятое очко. Молодец, очень важная защита.
12:41. Во втором матче скрытый сетбол у Козловой. И он не реализован.
12:40. Тоже отыгран.
12:39. Скрытый сетбол у Барэ.
12:39. Очень важные геймы сейчас.
12:37. К сожалению, не реализован. 4:4
12:36. Скрытый сетбол у Марты!
12:35. У Костюк 30:15 на приеме.
12:35. Козлова с тройного геймбола довела до 40:40. Но все же взяла очко.
12:33. Пришла очередь Марты легко брать свою подачу. Быстрое четвертое очко в копилку.
12:31. Как и Большова. 3:3 в обоих поединках.
12:30. Барэ сравнивает счет.
12:28. У Козловой ровно на подаче соперницы. И брейкпоинт.
12:27. Не удалось отстоять, с третьего брейкпоинта Ирина Мария первый раз взяла подачу украинки.
12:25. Началась борьба на больше-меньше.
12:24. Отыгран.
12:24. Катя взяла третье очко, на подаче Марты брейкпоинт у румынки.
12:23. Пока что в одном темпе играются матчи.
12:21. Первый брейкпоинт у Марты и он реализован. У Кати пока 2:2.
12:19. По 30.
12:18. Начала ошибатся и Барэ, 0:30 на ее подаче.
12:17. Большова быстро оформила обратный брейк.
12:16. Марта с трудом, но все же берет свою подачу.
12:16. Тем временем Козлова дожала соперницу на приеме и сделала первый брейк.
12:14. У Костюк уже 5 невынежденных ошибок против нуля у соперницы.
12:12. У румынки прошли четыре первые подачи и она сравняла счет.
12:10. Марта защитила первую подачу.
12:08. Катя начала уверенно.
12:06. Параллельно будем следить и за Катериной Козловой, которая сразится против Алены Большовой-Задойнов. Украинка первая на подаче.
12:03. Первой подавать будет Марта.
12:47. У Марты пока 30:15 на своей подаче.
12:46. У Козловой двойной сетбол. Он реализован
12:45. Румынка очень уверенно подала и сравняла на пяти.
12:44. Катя с третьего брейкпоинта все же второй раз за матч делает брейк. Теперь нужно подать на сет.
12:42. Марта первой берет пятое очко. Молодец, очень важная защита.
12:41. Во втором матче скрытый сетбол у Козловой. И он не реализован.
12:40. Тоже отыгран.
12:39. Скрытый сетбол у Барэ.
12:39. Очень важные геймы сейчас.
12:37. К сожалению, не реализован. 4:4
12:36. Скрытый сетбол у Марты!
12:35. У Костюк 30:15 на приеме.
12:35. Козлова с тройного геймбола довела до 40:40. Но все же взяла очко.
12:33. Пришла очередь Марты легко брать свою подачу. Быстрое четвертое очко в копилку.
12:31. Как и Большова. 3:3 в обоих поединках.
12:30. Барэ сравнивает счет.
12:28. У Козловой ровно на подаче соперницы. И брейкпоинт.
12:27. Не удалось отстоять, с третьего брейкпоинта Ирина Мария первый раз взяла подачу украинки.
12:25. Началась борьба на больше-меньше.
12:24. Отыгран.
12:24. Катя взяла третье очко, на подаче Марты брейкпоинт у румынки.
12:23. Пока что в одном темпе играются матчи.
12:21. Первый брейкпоинт у Марты и он реализован. У Кати пока 2:2.
12:19. По 30.
12:18. Начала ошибатся и Барэ, 0:30 на ее подаче.
12:17. Большова быстро оформила обратный брейк.
12:16. Марта с трудом, но все же берет свою подачу.
12:16. Тем временем Козлова дожала соперницу на приеме и сделала первый брейк.
12:14. У Костюк уже 5 невынежденных ошибок против нуля у соперницы.
12:12. У румынки прошли четыре первые подачи и она сравняла счет.
12:10. Марта защитила первую подачу.
12:08. Катя начала уверенно.
12:06. Параллельно будем следить и за Катериной Козловой, которая сразится против Алены Большовой-Задойнов. Украинка первая на подаче.
12:03. Первой подавать будет Марта.
Путь на турнире
|Стадия
|Костюк
|Барэ
|Кв. 1
|Анисимова (6:0, 2:6, 6:0) №53 WTA
|Рыбарикова (7:5, 0:0 - отказ) №72 WTA
Ранее девушки между собой не играли.
Источник — Sport.ua
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Будемо вірити в Марту і вболівати за неї сьогодні і надалі, як і за інших наших дівчат-тенісисток.
П.с. Сподіваюся сьогодні організатори вже розродяться на трансляцію. Те ж мені турнір із серії Мандаторі. Навіть у квалі є цікаві матчі, тому невже так важко організувати це діло?
Будемо вірити в Марту і вболівати за неї сьогодні і надалі, як і за інших наших дівчат-тенісисток.
П.с. Сподіваюся сьогодні організатори вже розродяться на трансляцію. Те ж мені турнір із серії Мандаторі. Навіть у квалі є цікаві матчі, тому невже так важко організувати це діло?
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