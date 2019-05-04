Марта Костюк – Ирина Мария Барэ. Текстовая трансляция

В субботу, 4 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№320 WTA) сыграет в финале квалификации грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде.

Второй соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки, которая получила от организаторов wild card, станет 24-летняя Ирина Мария Барэ из Румынии (№178 WTA).

Поединок состоится первым запуском на корте №6. Начало матча в 12:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию.

Марта Костюк (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния) – 5:5 (идет первый сет)



Катерина Козлова (Украина) – Алена Большова-Задойнов (Испания) – 6:3, 0:0 (идет второй сет)

12:48. Геймбол. Эх, ровно.

12:47. У Марты пока 30:15 на своей подаче.

12:46. У Козловой двойной сетбол. Он реализован

12:45. Румынка очень уверенно подала и сравняла на пяти.

12:44. Катя с третьего брейкпоинта все же второй раз за матч делает брейк. Теперь нужно подать на сет.

12:42. Марта первой берет пятое очко. Молодец, очень важная защита.

12:41. Во втором матче скрытый сетбол у Козловой. И он не реализован.

12:40. Тоже отыгран.

12:39. Скрытый сетбол у Барэ.

12:39. Очень важные геймы сейчас.

12:37. К сожалению, не реализован. 4:4

12:36. Скрытый сетбол у Марты!

12:35. У Костюк 30:15 на приеме.

12:35. Козлова с тройного геймбола довела до 40:40. Но все же взяла очко.

12:33. Пришла очередь Марты легко брать свою подачу. Быстрое четвертое очко в копилку.

12:31. Как и Большова. 3:3 в обоих поединках.

12:30. Барэ сравнивает счет.

12:28. У Козловой ровно на подаче соперницы. И брейкпоинт.

12:27. Не удалось отстоять, с третьего брейкпоинта Ирина Мария первый раз взяла подачу украинки.

12:25. Началась борьба на больше-меньше.

12:24. Отыгран.

12:24. Катя взяла третье очко, на подаче Марты брейкпоинт у румынки.

12:23. Пока что в одном темпе играются матчи.

12:21. Первый брейкпоинт у Марты и он реализован. У Кати пока 2:2.

12:19. По 30.

12:18. Начала ошибатся и Барэ, 0:30 на ее подаче.

12:17. Большова быстро оформила обратный брейк.

12:16. Марта с трудом, но все же берет свою подачу.

12:16. Тем временем Козлова дожала соперницу на приеме и сделала первый брейк.

12:14. У Костюк уже 5 невынежденных ошибок против нуля у соперницы.

12:12. У румынки прошли четыре первые подачи и она сравняла счет.

12:10. Марта защитила первую подачу.

12:08. Катя начала уверенно.

12:06. Параллельно будем следить и за Катериной Козловой, которая сразится против Алены Большовой-Задойнов. Украинка первая на подаче.

12:03. Первой подавать будет Марта.