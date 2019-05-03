Рабат. Конта и Саккари разыграют титул

Сегодня состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA в Рабате, Марокко.
1/2 финала
Айла Томлянович (Австралия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 6:7 (7)
Мария Саккари (Греция) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:4, 6:4
Таким образом, завтра в финале встретятся Конта и Саккари.
Источник — Sport.ua
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