Прага. Мухова и Тайхманн сыграют в финале

Сегодня на грунтовом турнире WTA в Праге состоялись полуфинальные матчи.
1/2 финала
Бернарда Пера (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 2:6, 5:7
Барбора Стрыцова (Чехия) – Жиль Белен Тайхманн (Швейцария) – 3:6, 0:6
Таким образом, завтра в финале титул разыграют Мухова и Тайхманн.
Источник — Sport.ua
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