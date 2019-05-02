Прага. Определились полуфиналистки

В четверг, 2-го мая, на грунтовом турнире категории WTA International в Праге прошли матчи 1/4 финала.
Прага. 1/4 финала
Бернарда Пера (США) – Ван Цян (Китай) – 6:0, 6:7(5), 6:3
Каролина Мухова (Чехия) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:3, 6:4
Барбора Стрыцова (Чехия) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:1, 6:2
Жиль Тайхманн (Швейцария) – Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:1
Полуфинальные пары
Стрыцова – Тайхманн
Пера – Мухова
Читайте также: Рабат. Стали известны все полуфиналистки
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.