Марта КОСТЮК: «Знала, що маю можливість отримати wild card в Мадрид»

Марта Костюк У суботу, 27 квітня, українська тенісистка виграла дебютний парний титул на 25-тисячнику ITF в швейцарському місті Кьяссо . На тому ж турнірі 16-річна українка дійшла до півфіналу одиночного розряду, а в останній день зіграла відразу три матчі. Сумарно Марта провела на корті 5 з половиною годин за один день.

- З ким зараз тренуєшся і чому вирішили завершити співпрацю з Дмитром Брічеком?

- Наша робота не була такою продуктивною, як ми думали, але дякую Дімі за проведену роботу. Зараз я пробую інші варіанти.

- Всі очікували твого повернення трохи раніше, чому довелося перенести?

- На жаль, були проблеми зі здоров’ям.

- Ти виграла дебютный титул в парі, плануєш і далі продовжувати виступи в парному розряді?

- Так, планую!

- Розкажи про перебіг одиночних матчів на турнірі в Кьяссо. Що сталось в першому сеті проти фон Дайхманн після 5:1 (40:15)?

- Теніс стався, такі речі трапляються (сміється - прим.). Подібні ситуації достатньо часто зустрічаються. У півфіналі вже грала втомленою. В третьому сеті був шанс, але сил забракло.

- Чи став вайлд-кард в кваліфікацію Мадрида несподіванкою і коли про це дізналась?

- Дізналась на початку квітня. Я знала, що в мене є можливість його отримати і сподівалася, що так станеться.

- З цього тижня Дарія Лопатецька випередила тебе в рейтингу WTA. Це додає мотивації?

- Ні, не зовсім. Але якщо я буду продовжувати грати, як я грала останній рік, то всі мене випередять (сміється - прим.). Але цього не станеться!

- Які будуть наступні турніри? Які цілі на сезон?

- Поки не знаю, ніхто не знає.