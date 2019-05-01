Марта КОСТЮК: «Знала, що маю можливість отримати wild card в Мадрид»

У суботу, 27 квітня, українська тенісистка Марта Костюк виграла дебютний парний титул на 25-тисячнику ITF в швейцарському місті Кьяссо. На тому ж турнірі 16-річна українка дійшла до півфіналу одиночного розряду, а в останній день зіграла відразу три матчі. Сумарно Марта провела на корті 5 з половиною годин за один день.
Відразу ж після завершення першого за довгий час турніру стало відомо, що Костюк отримала wild card в кваліфікацію престижного грунтового турніру серії Premier Mandatory в Мадриді. Наразі Марта перебуває в Іспанії і готується до майбутніх змагань.
- З ким зараз тренуєшся і чому вирішили завершити співпрацю з Дмитром Брічеком?
- Наша робота не була такою продуктивною, як ми думали, але дякую Дімі за проведену роботу. Зараз я пробую інші варіанти.
- Всі очікували твого повернення трохи раніше, чому довелося перенести?
- На жаль, були проблеми зі здоров’ям.
- Ти виграла дебютный титул в парі, плануєш і далі продовжувати виступи в парному розряді?
- Так, планую!
- Розкажи про перебіг одиночних матчів на турнірі в Кьяссо. Що сталось в першому сеті проти фон Дайхманн після 5:1 (40:15)?
- Теніс стався, такі речі трапляються (сміється - прим.). Подібні ситуації достатньо часто зустрічаються. У півфіналі вже грала втомленою. В третьому сеті був шанс, але сил забракло.
- Чи став вайлд-кард в кваліфікацію Мадрида несподіванкою і коли про це дізналась?
- Дізналась на початку квітня. Я знала, що в мене є можливість його отримати і сподівалася, що так станеться.
- З цього тижня Дарія Лопатецька випередила тебе в рейтингу WTA. Це додає мотивації?
- Ні, не зовсім. Але якщо я буду продовжувати грати, як я грала останній рік, то всі мене випередять (сміється - прим.). Але цього не станеться!
- Які будуть наступні турніри? Які цілі на сезон?
- Поки не знаю, ніхто не знає.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.