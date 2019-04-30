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Висбаден. Лопатецкая уступила в первом матче

16-летняя украинка проиграла Деяне Раданович из Сербии

  • 30.04.2019 22:24
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Висбаден. Лопатецкая уступила в первом матче
© ITF. Дарья Лопатецкая
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№234 WTA) проиграла в первом матче на грунтовом турнире ITF в Германии с призовым фондом $60,000.
 
В стартовом поединке 16-летняя украинка в двух сетах уступила Деяне Раданович из Сербии (№381 WTA).
 
Висбаден. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Деяна Раданович (Сербия) – 3:6, 3:6
 
В следующем раунде Раданович сыграет против победительницы матча Катарина Герлах (Германия) – Анна Цая (Германия).
 
Ранее сообщалось, что еще одна украинка Катарина Завацкая вышла во второй круг.
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Источник — Sport.ua

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