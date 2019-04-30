Висбаден. Лопатецкая уступила в первом матче

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№234 WTA) проиграла в первом матче на грунтовом турнире ITF в Германии с призовым фондом $60,000.
В стартовом поединке 16-летняя украинка в двух сетах уступила Деяне Раданович из Сербии (№381 WTA).
Висбаден. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Деяна Раданович (Сербия) – 3:6, 3:6
В следующем раунде Раданович сыграет против победительницы матча Катарина Герлах (Германия) – Анна Цая (Германия).
Ранее сообщалось, что еще одна украинка Катарина Завацкая вышла во второй круг.
Источник — Sport.ua
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