Висбаден. Завацкая стартовала с победы над чемпионкой юниорского AO

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№186 WTA) начала с победы на грунтовом турнире ITF в Германии с призовым фондом $60,000.
В стартовом поединке 19-летняя украинка в трех сетах одолела 16-летнюю датчанку Клару Таусон (№381 WTA), которая наиболее известна как победительница юниорского Australian Open-2019.
Висбаден. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 6:4, 2:6, 6:2
В следующем раунде Завацкая, посеянная под шестым номером, сыграет с победительницей матча между гречанкой Валентини Грамматикопулу и Жюли Жарве из Франции.
Напомним, на недавнем турнире WTA в Штутгарте Катарина уступила в первом раунде квалификации.
Источник — Sport.ua
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