Цуренко сыграет в Хертогенбосе, Ястремская – в Ноттингеме

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) начнет травяной сезон на турнире категории WTA International в Хертогенбосе. Ранее Леся выступала там три раза и лучший результат показала в 2017 году, когда вышла в полуфинал турнира. Топ-4 посева: Кики Бертенс, Арина Соболенко, Элизе Мертенс и Белинда Бенчич.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) выбрала для старта на траве соревнования WTA International в Ноттингеме. Украинка выступала здесь в 2017 году и, преодолев квалификацию, уступила в первом круге основной сетки. На турнир в Ноттингеме также заявлены Эшли Барти, Каролин Гарсия, Донна Векич и Камила Джорджи.