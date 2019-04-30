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Цуренко сыграет в Хертогенбосе, Ястремская – в Ноттингеме

Стало известно, где начнут травяной сезон вторая и третья ракетки Украины

  • 30.04.2019 22:08
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Цуренко сыграет в Хертогенбосе, Ястремская – в Ноттингеме
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) начнет травяной сезон на турнире категории WTA International в Хертогенбосе. Ранее Леся выступала там три раза и лучший результат показала в 2017 году, когда вышла в полуфинал турнира. Топ-4 посева: Кики Бертенс, Арина Соболенко, Элизе Мертенс и Белинда Бенчич. 
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) выбрала для старта на траве соревнования WTA International в Ноттингеме. Украинка выступала здесь в 2017 году и, преодолев квалификацию, уступила в первом круге основной сетки. На турнир в Ноттингеме также заявлены Эшли Барти, Каролин Гарсия, Донна Векич и Камила Джорджи. 
 
Отметим, что на следующей неделе Цуренко и Ястремская вместе с Элиной Свитолиной выступят на грунтовом турнире Premier Mandatory в Мадриде. А Марта Костюк получила wild card для квалификации.
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Источник — Большой теннис Украины

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