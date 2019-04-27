Кьяссо. Костюк вышла в финал в паре

Сегодня Марта Костюк в полуфинале турнира ITF в Кьяссо в парном разряде вместе с Кристиной Буской сражалась с румынско-венгерским дуэтом Жаклин Адина Кристиан/Река-Лука Яни. Костюк вместе с Буской одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 15 минут.
Полуфинал
Жаклин Адина Кристиан (Румыния)/Река-Лука Яни (Венгрия) – Кристина Буска (Испания)/Марта Костюк (Украина) – 4:6, 6:4, 4:10
В финале Костюк и Буска сыграют с канадско-австралийским дуэтом Шэрон Фихман/Джейми Форлис.
Источник — Sport.ua
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