Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Кьяссо. Костюк вышла в финал в паре

Украинка завтра сразится за титул в Швейцарии

  • 27.04.2019 00:03
  • 262 просмотра
  • 0 комментариев
Кьяссо. Костюк вышла в финал в паре
© Sport.ua. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк в полуфинале турнира ITF в Кьяссо в парном разряде вместе с Кристиной Буской сражалась с румынско-венгерским дуэтом Жаклин Адина Кристиан/Река-Лука Яни. Костюк вместе с Буской одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

Полуфинал

Жаклин Адина Кристиан (Румыния)/Река-Лука Яни (Венгрия) – Кристина Буска (Испания)/Марта Костюк (Украина) – 4:6, 6:4, 4:10

В финале Костюк и Буска сыграют с канадско-австралийским дуэтом Шэрон Фихман/Джейми Форлис.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности