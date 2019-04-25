Костюк выиграла второй матч парного разряда турнира в Кьяссо

По сути, Шахтер уже стал чемпионом. Интрига могла возобновиться хоть как-то только в случае побе...

Сыкун,понимает,что в случае проиграша Ломе,на его боксерской карьере можно ставить крест,вот и из...

22:40 — Вова Путин

это все что ты смог выдавить из себя? а чем же твой ник лучше моего?ВВ-Владимир Владимирович так ...

22:32 — ВВВ

Ну значить чимось кращій за Вову Путіна.Особисто я тебе тільки за такий нік забанив би!Тож гуляй ...

22:18 — Вова Путин

влазишь ты и притом ноющим звуком,ай как же так меня забанили у чувака судя по всему один акк и я...

22:14 — ВВВ

Чомусь зовсім не здивувався що "товарисч" під ніком "Вова Путін" може писати таку єресь! Да буде ...