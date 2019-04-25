Костюк выиграла второй матч парного разряда турнира в Кьяссо

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк победила во втором круге турнира ITF в Кьяссо, Швейцария.
В паре с испанкой Кристиной Буской украинка обыграла швейцарский дуэт Илена Ин-Альбон и Конни Перрин.
Кьяссо. Второй круг
Марта Костюк (Украина)/Кристина Буска (Испания) – Илена Ин-Альбон/Конни Перрин. (Швейцария) – 6:4, 6:2
В полуфинале турнира Костюк и Буска сыграют с Жаклин Адина Кристиан (Румыния), Река-Луца Яни (Венгрия).
Ранее сообщалось Марта Костюк победила в одиночном разряде турнира в Кьяссо.
Источник — Sport.ua
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