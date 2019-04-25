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Кьяссо. Костюк успешно начала выступление в одиночном разряде

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла итальянку Джорджию Брешию

  • 25.04.2019 13:04
  • 454 просмотра
  • 1 комментарий
Кьяссо. Костюк успешно начала выступление в одиночном разряде
© news.ro. Марта Костюк
16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала в одиночном разряде 25-тысячника ITF в швейцарском городе Кьяссо.
 
В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла итальянку Джорджию Брешию.
 
Кьяссо. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Джорджия Брешиа (Италия) – 6:4, 6:3
 
 
Во втором круге Костюк, посеянная под седьмым номером, сыграет против победительницы матча Леони Кунг (Швейцария, WC) - Каролин Вернер (Германия, Q).
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 25.04.2019 13:39
    0
    Давай, Марто, вперед: українські вболівальники тенісу вже зачекалися твоїх успішних виступів і серій перемог.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 25.04.2019 13:39
    0
    Давай, Марто, вперед: українські вболівальники тенісу вже зачекалися твоїх успішних виступів і серій перемог.
    Ссылка
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