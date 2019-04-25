Кьяссо. Костюк успешно начала выступление в одиночном разряде

По судейству - кажется, что Суркис сгустил краски

У минулий раз на 50 пропущених голів МЮ було зіграно на 7 матчів більше, ніж зараз. Тому це реаль...

Шахтер по пенальти! Так тому и быть!

13:25 — Ruud

только последние минуты, а больше ни о чем...соревнования по желтым карточкам и все...следующий ч...

13:20 — AЛВ

Игорь ЦЫГАНЫК: «Такой матч Динамо – Шахтер можно было и не играть», а також і НЕ КОМЕНТУВАТИ.!!!!