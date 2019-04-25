Кьяссо. Костюк успешно начала выступление в одиночном разряде

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала в одиночном разряде 25-тысячника ITF в швейцарском городе Кьяссо.
В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла итальянку Джорджию Брешию.
Кьяссо. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Джорджия Брешиа (Италия) – 6:4, 6:3
Во втором круге Костюк, посеянная под седьмым номером, сыграет против победительницы матча Леони Кунг (Швейцария, WC) - Каролин Вернер (Германия, Q).
Ранее Марта также выиграла и матч парного разряда в Кьяссо.
Источник — Sport.ua
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