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Костюк выиграла свой первый матч после паузы

Украинка с победы стартовала в парном разряде в Кьяссо

  • 23.04.2019 21:02
  • 1033 просмотра
  • 1 комментарий
Костюк выиграла свой первый матч после паузы
© Sport.ua. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк провела свой первый матч со времен поединков Кубка Федерации в Польше в феврале.

Украинка вместе с испанской Кристиной Буской с победы стартовала в парном разряде турнира ITF в Кьяссо, Швейцария. В первом раунде в трех сетах были повержены хозяйки соревнований – Сьюзан Бандекки и Леони Кюнг. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Марта Костюк (Украина)/Кристина Буска (Испания) – Сьюзон Бандекки/Леони Кюнг (Швейцария) – 4:6, 6:4, 10:3

Ранее сообщалось о том, что Костюк тренируется с Артемом Смирновым.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Natam69
    Natam69, 23.04.2019 21:41
    0
    Хто-небудь знає, чому у Марти була така перерва?
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 23.04.2019 21:41
    0
    Хто-небудь знає, чому у Марти була така перерва?
    Ссылка
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