Костюк выиграла свой первый матч после паузы

Сегодня Марта Костюк провела свой первый матч со времен поединков Кубка Федерации в Польше в феврале.

Украинка вместе с испанской Кристиной Буской с победы стартовала в парном разряде турнира ITF в Кьяссо, Швейцария. В первом раунде в трех сетах были повержены хозяйки соревнований – Сьюзан Бандекки и Леони Кюнг. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Марта Костюк (Украина)/Кристина Буска (Испания) – Сьюзон Бандекки/Леони Кюнг (Швейцария) – 4:6, 6:4, 10:3

Ранее сообщалось о том, что Костюк тренируется с Артемом Смирновым.