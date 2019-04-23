Костюк выиграла свой первый матч после паузы

Сегодня Марта Костюк провела свой первый матч со времен поединков Кубка Федерации в Польше в феврале.
Украинка вместе с испанской Кристиной Буской с победы стартовала в парном разряде турнира ITF в Кьяссо, Швейцария. В первом раунде в трех сетах были повержены хозяйки соревнований – Сьюзан Бандекки и Леони Кюнг. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
Марта Костюк (Украина)/Кристина Буска (Испания) – Сьюзон Бандекки/Леони Кюнг (Швейцария) – 4:6, 6:4, 10:3
Ранее сообщалось о том, что Костюк тренируется с Артемом Смирновым.
Источник — Sport.ua
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