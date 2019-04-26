Штутгарт. Известны все полуфиналистки

Сегодня на грунтовом турнире WTA в Штутгарте прошли матчи 1/4 финала. Турнир покинула экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер.
1/4 финала
Анастасия Севастова (Латвия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:2, 2:6, 3:6
Наоми Осака (Япония) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 4:6, 7:6 (4)
Кики Бертенс (Нидерланды) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 6:4
Виктория Азаренко (Беларусь) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:5, 5:7, 0:3 (отказ)
Полуфиналы
Квитова – Бертенс
Осака – Контавейт
Источник — Sport.ua
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