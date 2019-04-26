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Штутгарт. Известны все полуфиналистки

Продолжаются матчи турнира в Германии

  • 26.04.2019 23:53
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Штутгарт. Известны все полуфиналистки
© instagram.com/naomiosaka

Сегодня на грунтовом турнире WTA в Штутгарте прошли матчи 1/4 финала. Турнир покинула экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер.

1/4 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:2, 2:6, 3:6

Наоми Осака (Япония) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 4:6, 7:6 (4)

Кики Бертенс (Нидерланды) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 6:4

Виктория Азаренко (Беларусь) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:5, 5:7, 0:3 (отказ)

Полуфиналы

Квитова – Бертенс

Осака – Контавейт

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Источник — Sport.ua

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