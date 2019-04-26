Штутгарт. Известны все полуфиналистки

Жаль что не ворвался - дали бы больше!

Это позорище, а не футбол.

00:00 — Сергей Долина

Стыдно было смотреть, могли и 10 забить, такие команды необходимо снимать с турниров, за отсутств...

23:54 — Irrlicht

нет, это неправда. По уровню ДК вполне 10-12 место АПЛ. ВХ сейчас 11-ый, ДК где-то там, я б сказа...

23:52 — Irrlicht

посмотрим, как МС с давлением справится. Одно дело брать очки с МЮ/ТТХ, которым болельщики автобу...

23:51 — Сергей

Хаддерсфилд - по уровню где-то отвечает киевскому динамо, хотя нет, англичане чуть посильнее буду...