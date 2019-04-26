Штутгарт. Определились все четвертьфиналистки

09:34 — Frankov

Как оказалось,это баранишвили не забил пенальти,а не Мораес.

08:51 — Driver #66FF66Дикий

Выиграть

08:51 — Driver #66FF66Дикий

Для того чтобы вы гость нужно хотя бы раз в створ ворот попасть

08:40 — Vyaches Samojlov

"Это было незаслужеННО..." - это в смысле, что у Динамо было намного лучше и больше ТТД или что? ...