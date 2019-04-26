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Штутгарт. Определились все четвертьфиналистки

Турнир покинула действующая чемпионка Каролина Плишкова

  • 26.04.2019 09:08
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Штутгарт. Определились все четвертьфиналистки
© porsche-tennis.com. Виктория Азаренко
В четверг, 26 апреля, на грунтовом Премьере  в Штутгарте состоялись матчи 1/8 финала.
 
Главной неожиданностью стал вылет действующей чемпионки Каролины Плишковой, которая проиграла экс-первой ракетке мира  Виктории Азаренко. Представительница Беларуси впервые за 4 года обыграла соперницу из топ-5 на грунте и вернется в топ-50.
 
Штутгарт. Второй круг
 
Наоми Осака (Япония, 1) – Се Шувэй (Тайвань) – 6:4, 6:3
Донна Векич (Хорватия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 7:5
Виктория Азаренко (Беларусь) – Каролина Плишкова (Чехия, 4) – 4:6, 6:3, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия, 7) – Лаура Зигемунд (Германия, WC) – 6:4, 6:3
Петра Квитова (Чехия, 3) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:1, 6:4
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 6:3, 6:4
Анжелик Кербер (Германия, 5) – Андреа Петкович (Германия, WC) – 6:2, 6:4
 
Матчи 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Осака – Векич
Азаренко – Контавейт 
 
Нижняя часть сетки
 
Севастова – Квитова
Бертенс – Кербер 
 
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Источник — Sport.ua

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