Штутгарт. Определились все четвертьфиналистки

В четверг, 26 апреля, на грунтовом Премьере в Штутгарте состоялись матчи 1/8 финала.
Главной неожиданностью стал вылет действующей чемпионки Каролины Плишковой, которая проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко. Представительница Беларуси впервые за 4 года обыграла соперницу из топ-5 на грунте и вернется в топ-50.
Штутгарт. Второй круг
Наоми Осака (Япония, 1) – Се Шувэй (Тайвань) – 6:4, 6:3
Донна Векич (Хорватия) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:1, 7:5
Виктория Азаренко (Беларусь) – Каролина Плишкова (Чехия, 4) – 4:6, 6:3, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия, 7) – Лаура Зигемунд (Германия, WC) – 6:4, 6:3
Петра Квитова (Чехия, 3) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:1, 6:4
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 6:3, 6:4
Анжелик Кербер (Германия, 5) – Андреа Петкович (Германия, WC) – 6:2, 6:4
Матчи 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Осака – Векич
Азаренко – Контавейт
Азаренко – Контавейт
Нижняя часть сетки
Севастова – Квитова
Бертенс – Кербер
Бертенс – Кербер
Источник — Sport.ua
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