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Кьяссо. Костюк сыграет в четвертьфинале

16-летняя украинка уверенно двигается по турнирной сетке 25-тысячника ITF

  • 26.04.2019 13:10
  • 675 просмотров
  • 3 комментария
Кьяссо. Костюк сыграет в четвертьфинале
© Sport.ua. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает побеждать на 25-тысячнике ITF в швейцарском городе Кьяссо.
 
В поединке второго круга одиночного разряда 16-летняя украинка в двух сетах одолела победительницу квалификации Каролин Вернер из Германии.
 
Кьяссо. Второй круг
Марта Костюк (Украина, 7) – Каролин Вернер (Германия, Q). – 7:6(1), 6:1
 
 
В четвертьфинале Марта сразится против победительницы пары Ирина Фетекау (Румыния) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн).
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 26.04.2019 14:07
    0
    vit-2, 26.04.2019 14:02
    На скільки в Марти змінилася подача в порівнянні з успішною першою половиною 2018-го року: за 2 матчі 0 ейсів.
    Ага.... Тоже обратил внимание.... А ведь подавала же будь здоров, хоть и стабильности не было от слова совсем... Может, делают какой-то крен в сторону надежности, переучиваю как-то... и не факт, что удачно
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 26.04.2019 14:02
    0
    На скільки в Марти змінилася подача в порівнянні з успішною першою половиною 2018-го року: за 2 матчі 0 ейсів.
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 26.04.2019 13:18
    0
    Не дуже впевнено.
    В першому сеті були сет-поінти при рахунку 5-3 - не використала, програла кілька геймів поспіль, довела справу до ТБ.
    Там взагалі цікава сітьюейшн, матчі кілька днів відстрочувалися, сьогодні вже п'ятниця, і тільки 1/8 фінілу.
    Це значить, що в якийсь з днів (мабуть завтра) треба буде 2 матчі одиночного розряду, плюс Марта ще в парі грає.
    Аби 3 матчі за день не довелося грати!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 26.04.2019 14:07
    0
    vit-2, 26.04.2019 14:02
    На скільки в Марти змінилася подача в порівнянні з успішною першою половиною 2018-го року: за 2 матчі 0 ейсів.
    Ага.... Тоже обратил внимание.... А ведь подавала же будь здоров, хоть и стабильности не было от слова совсем... Может, делают какой-то крен в сторону надежности, переучиваю как-то... и не факт, что удачно
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 26.04.2019 14:02
    0
    На скільки в Марти змінилася подача в порівнянні з успішною першою половиною 2018-го року: за 2 матчі 0 ейсів.
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 26.04.2019 13:18
    0
    Не дуже впевнено.
    В першому сеті були сет-поінти при рахунку 5-3 - не використала, програла кілька геймів поспіль, довела справу до ТБ.
    Там взагалі цікава сітьюейшн, матчі кілька днів відстрочувалися, сьогодні вже п'ятниця, і тільки 1/8 фінілу.
    Це значить, що в якийсь з днів (мабуть завтра) треба буде 2 матчі одиночного розряду, плюс Марта ще в парі грає.
    Аби 3 матчі за день не довелося грати!
    Ссылка
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