Кьяссо. Костюк сыграет в четвертьфинале

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает побеждать на 25-тысячнике ITF в швейцарском городе Кьяссо.
В поединке второго круга одиночного разряда 16-летняя украинка в двух сетах одолела победительницу квалификации Каролин Вернер из Германии.
Кьяссо. Второй круг
Марта Костюк (Украина, 7) – Каролин Вернер (Германия, Q). – 7:6(1), 6:1
В четвертьфинале Марта сразится против победительницы пары Ирина Фетекау (Румыния) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн).
Отметим также, что Костюк вышла еще и в полуфинал парного разряда в Кьяссо.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В першому сеті були сет-поінти при рахунку 5-3 - не використала, програла кілька геймів поспіль, довела справу до ТБ.
Там взагалі цікава сітьюейшн, матчі кілька днів відстрочувалися, сьогодні вже п'ятниця, і тільки 1/8 фінілу.
Це значить, що в якийсь з днів (мабуть завтра) треба буде 2 матчі одиночного розряду, плюс Марта ще в парі грає.
Аби 3 матчі за день не довелося грати!
В першому сеті були сет-поінти при рахунку 5-3 - не використала, програла кілька геймів поспіль, довела справу до ТБ.
Там взагалі цікава сітьюейшн, матчі кілька днів відстрочувалися, сьогодні вже п'ятниця, і тільки 1/8 фінілу.
Це значить, що в якийсь з днів (мабуть завтра) треба буде 2 матчі одиночного розряду, плюс Марта ще в парі грає.
Аби 3 матчі за день не довелося грати!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.