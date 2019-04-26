Кьяссо. Костюк сыграет в четвертьфинале

14:13 — Серж Пир

Це говорить лише про те, що ти де...іл. А отже, цим не треба хизуватися

13:56 — Ваня

І писав ти не лише на українській, так що не звізди.

13:55 — Ваня

Перш за все, це має бути повага до мови якою ти пишеш, а не перевірка знань, краще вчи і в тебе в...