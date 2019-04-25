Шарлотсвилл. Калинина побеждает во втором круге турнира

Гвардиоле там полсостава надо будет менять, если он там будет. Та и вопще роботы там у него будет...

21:11 — Вова Путин

это серьезно?

21:09 — Вова Путин

если бы белая горячка-это лечится тут безнадега создавать акки,что бы быть клоуном,этого медицин...

21:07 — jekаfunny

Так ты с друзьями вылизешь , через пару часов когда эта ветка опустится « в низ» и каждому на ка...

21:06 — «ФФУ – М а ф і я!»

Тяжелая форма паранойи и белая горячка

21:04 — Вова Путин

да тут вообще без вариантов тут все очень запущено и у чувака видения-это страшная вещь

21:02 — «ФФУ – М а ф і я!»

Та он совсем душевно больной. Ну разве нормальный человек будет создавать по 10 аккаунтов и писа...