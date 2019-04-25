Шарлотсвилл. Калинина побеждает во втором круге турнира

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№133 WTA) одержала победу во втором круге грунтового 80-тысячника ITF в Шарлотсвилле.
Украинка в двух сетах обыграла представительницу США Луизу Чирико (№317 WTA).
Шарлотсвилл. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Луиза Чирико (США) – 6:3, 6:3
В следующем круге Калинина сыграет с полячкой Катаржиной Кавой (№225 WTA).
Напомним, в первом круге Калинина обыграла Эрин Рутлиф из Новой Зеландии.
Источник — Sport.ua
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