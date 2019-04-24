Шарлотсвилл. Калинина начинает с победы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№133 WTA) стартовала с победы на грунтовом 80-тысячнике ITF в Шарлотсвилле, на котором в прошлом году дошла до финала.
В матче первого круга украинка в двух сетах одолела Эрин Рутлиф из Новой Зеландии (№738 WTA).
Шарлотсвилл. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) – 6:2, 6:4
В следующем круге украинку, посеянную под третьим номером, ожидает встреча с американкой Луизой Чирико (№317 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.