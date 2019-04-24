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Шарлотсвилл. Калинина начинает с победы

Украинка в двух сетах одолела Эрин Рутлиф из Новой Зеландии

  • 24.04.2019 21:01
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Шарлотсвилл. Калинина начинает с победы
© WTA. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№133 WTA) стартовала с победы на грунтовом 80-тысячнике ITF в Шарлотсвилле, на котором в прошлом году дошла до финала.
 
В матче первого круга украинка в двух сетах одолела Эрин Рутлиф из Новой Зеландии (№738 WTA).
 
Шарлотсвилл. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) – 6:2, 6:4
 
В следующем круге украинку, посеянную под третьим номером, ожидает встреча с американкой Луизой Чирико (№317 WTA).
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Источник — Sport.ua

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