Шарлотсвилл. Калинина начинает с победы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№133 WTA) стартовала с победы на грунтовом 80-тысячнике ITF в Шарлотсвилле, на котором в прошлом году дошла до финала.

В матче первого круга украинка в двух сетах одолела Эрин Рутлиф из Новой Зеландии (№738 WTA).

Шарлотсвилл. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) – 6:2, 6:4

В следующем круге украинку, посеянную под третьим номером, ожидает встреча с американкой Луизой Чирико (№317 WTA).