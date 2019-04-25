Александр ЗВЕРЕВ: «В теннисе нет ничего идеального. Кроме Федерера»

Немецкий теннисист Александр Зверев, который занимает третью строчку в мировом рейтинге, назвал Роджера Федерера идеальным теннисистом.
«Ничто не является идеальным в теннисе. За исключением, может быть, Роджера Федерера. По отношению к нему, думаю, можно применить такой термин», – сообщил Зверев.
Напомним, Федерер впервые с 2015 года сыграет на Ролан Гаррос.
В текущем сезоне легендарный швейцарец выиграл уже два турнира. Он единсвенный, кому покорилось это достижения в 2019 году.
Источник — Tennis World USA
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