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Александр ЗВЕРЕВ: «В теннисе нет ничего идеального. Кроме Федерера»

Немецкий теннисист – о легендарном швейцарце

  • 25.04.2019 13:32
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Александр ЗВЕРЕВ: «В теннисе нет ничего идеального. Кроме Федерера»
© tennisworldusa.org
Немецкий теннисист Александр Зверев, который занимает третью строчку в мировом рейтинге, назвал Роджера Федерера идеальным теннисистом.
 
«Ничто не является идеальным в теннисе. За исключением, может быть, Роджера Федерера. По отношению к нему, думаю, можно применить такой термин», – сообщил Зверев.
 
 
В текущем сезоне легендарный швейцарец выиграл уже два турнира. Он единсвенный, кому покорилось это достижения в 2019 году.
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Источник — Tennis World USA

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