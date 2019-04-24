ВИДЕО. Свитолина прокатилась с ветерком на Porsche

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поучаствовала в тестовом заезде «Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet» в компании австралийского пилота Марка Веббера.
Отметим, что данную модель получит победительница Премьера в Штутгарте.
Сама Свитолина на соревнованиях в Штутгарте не участвует из-за травмы.
Источник — Instagram
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