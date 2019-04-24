Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

ВИДЕО. Свитолина прокатилась с ветерком на Porsche

Украинская теннисистка поучаствовала в тестовом заезде «Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet»

  • 24.04.2019 20:20
  • 1501 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Свитолина прокатилась с ветерком на Porsche
© instagram.com/mariana_shafro
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поучаствовала в тестовом заезде «Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet» в компании  австралийского пилота Марка Веббера.
 
Отметим, что данную модель получит победительница Премьера в Штутгарте. 
 
Сама Свитолина на соревнованиях в Штутгарте не участвует из-за травмы.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 24.04.2019 20:45
    0
    Ну ну
    Ссылка
    Ruud
    Ruud, 24.04.2019 20:35
    -1
    что то мне Курникову напоминаешь, Элинка
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.04.2019 20:33
    +3
    Еліна така весела і позитивна дівчина!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.04.2019 20:33
    +3
    Еліна така весела і позитивна дівчина!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.04.2019 20:45
    0
    Ну ну
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности