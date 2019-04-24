ВИДЕО. Свитолина прокатилась с ветерком на Porsche

20:55 — Алекс Морган

Лучше бы чучело Суркиса повесили! Игорьку пора в отставку!

20:51 — Vovan78

А чего киевляне хотят? В Динамо Мораес выходил на замену и играл от случая к случаю и какой ему с...

20:50 — Yasher

Ничего не скажет, это же не негр.