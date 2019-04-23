Штутгарт. Цуренко впервые в сезоне проиграла матч первого круга

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) проиграла поединок первого круга на грунтовом турнире серии Премьер в Штутгарте. На старте турнира украинка уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд (№99 WTA).

Штутгарт. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 2:6, 2:6

В первом сете Цуренко удалось взять только стартовый гейм. После этого немка повесила украинке «скрытую баранку». Зигемунд отлично чувствовала себя на кортах Штутгарта, где она дважды доходила до финала (2016 и 2017 годы). Леся сегодня играла слишком просто и прямолинейно, в то время как ее соперница показывала теннис очень приличного уровня.

Во второй партии ситуация на корте кардинально не изменилась. Домашние стены подгоняли Лауру вперед и она быстро приближалась к общей победе в матче. Цуренко проиграла две своих подачи во втором сете, а на приеме шансов практически не имела. Логичным завершением этого избиения стали два матчбола немки в восьмом сете, на втором украинка допустила ошибку.

Первый матч грунтового сезона для Цуренко сложился откровенно неудачно. Свою игру показать не удалось, да и соперница играла отлично. Шансов на победу не было, за восемь геймов немки Леся не смогла заработать ни одного брейкпоинта.

Во втором круге Зигемунд сразится с седьмой сеяной Анастасией Севастовой из Латвии (№13 WTA).