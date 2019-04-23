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Штутгарт. Цуренко впервые в сезоне проиграла матч первого круга

Украинская теннисистка на старте соревнований в Германии уступила Лауре Зигемунд

  • 23.04.2019 20:48
  • 1100 просмотров
  • 6 комментариев
Штутгарт. Цуренко впервые в сезоне проиграла матч первого круга
© WTA. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) проиграла поединок первого круга на грунтовом турнире серии Премьер в Штутгарте. На старте турнира украинка уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд (№99 WTA).
 
Штутгарт. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 2:6, 2:6
 
В первом сете Цуренко удалось взять только стартовый гейм. После этого немка повесила украинке «скрытую баранку». Зигемунд отлично чувствовала себя на кортах Штутгарта, где она дважды доходила до финала (2016 и 2017 годы). Леся сегодня играла слишком просто и прямолинейно, в то время как ее соперница показывала теннис очень приличного уровня. 
 
 
Во второй партии ситуация на корте кардинально не изменилась. Домашние стены подгоняли Лауру вперед и она быстро приближалась к общей победе в матче. Цуренко проиграла две своих подачи во втором сете, а на приеме шансов практически не имела. Логичным завершением этого избиения стали два матчбола немки в восьмом сете, на втором украинка допустила ошибку.
 
 
Первый матч грунтового сезона для Цуренко сложился откровенно неудачно. Свою игру показать не удалось, да и соперница играла отлично. Шансов на победу не было, за восемь геймов немки Леся не смогла заработать ни одного брейкпоинта.
 
Во втором круге Зигемунд сразится с седьмой сеяной Анастасией Севастовой из Латвии (№13 WTA). 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 23.04.2019 21:53
    0
    dudigo78, 23.04.2019 21:43
    не знаю які там плани у Лесі на майбутнє, але чесно кажучи був би не проти, якби вона завершила свої виступи і не мучилась сама і нас вболівальників
    Тебе ніхто не змушує слідувати за виступами Лесі (Віти, Валі, чи Юлі), якщо ці виступи для тебе мука. А весь звільненийй час можеш, наприклад, вкласти в те, щоб твої діти почали виступали в умовному тенісі на найвищому рівні і завжди перемагали. Бажаю успіхів!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.04.2019 21:43
    -2
    не знаю які там плани у Лесі на майбутнє, але чесно кажучи був би не проти, якби вона завершила свої виступи і не мучилась сама і нас вболівальників
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 23.04.2019 21:39
    -2
    Сподобалось слово: "ВПЕРВЬІЕ"!!!! Отже все попереду???))
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 23.04.2019 21:05
    -1
    Леся давно знает свою проблему, читает "методички", а к специалисту- ну никак!
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    Валерий Друца
      Валерий Друца, 23.04.2019 20:57
    -3
    Не надо заниматься самолечением( Артём Смирнов), срочно к психотерапевту!
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    Elis
      Elis, 23.04.2019 20:53
    -2
    Леся Леся... (( Щось після травми і вимушеної перерви ніяк не вдавалося ввійти в гру Що ж, вболіватимемо й далі. Тримайся. Надто не засмучуватись. Висновки зробити і чухати далі вперед.
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    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 23.04.2019 21:53
    0
    dudigo78, 23.04.2019 21:43
    не знаю які там плани у Лесі на майбутнє, але чесно кажучи був би не проти, якби вона завершила свої виступи і не мучилась сама і нас вболівальників
    Тебе ніхто не змушує слідувати за виступами Лесі (Віти, Валі, чи Юлі), якщо ці виступи для тебе мука. А весь звільненийй час можеш, наприклад, вкласти в те, щоб твої діти почали виступали в умовному тенісі на найвищому рівні і завжди перемагали. Бажаю успіхів!
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