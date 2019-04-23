Леся Цуренко – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 23 апреля, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) проведет поединок первого круга на грунтовом турнире серии Премьер в Штутгарте. Соперницей украинки станет представительница Германии Лаура Зигемунд (№99 WTA).

Поединок будет сыгран четвертым запуском на центральном корте. Время начала матча – не ранее 19:30 по Киеву.

Ранее теннисистки играли между собой всего один раз, в тяжелом матче победила немка на тай-брейке третьего сета (Чарльстон-2017).

Победительница матча во втором круге сразится с седьмой сеяной Анастасией Севастовой из Латвии (№26 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.