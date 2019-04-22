Будапешт. Стаховский сыграет с Алботом в первом круге

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в финале квалификации, но попал в основу грунтового турнира в Будапеште после отказа Адриана Маннарино.
В первом круге украинец сыграет с 44-й ракеткой мира из Молдовы Раду Алботом. Матч состоится сегодня, 22-го апреля. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
Призовой фонд грунтового турнира составляет 586 140 евро.
Источник — Sport.ua
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