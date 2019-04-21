Будапешт. Стаховский уступил в финале квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться в основную сетку грунтового турнира в Будапеште.
В финале квалификации Стаховский уступил сербу Миомиру Кецмановичу. Матч закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу серба.
Отметим, что это была первая встреча теннисистов.
Будапешт. Квалификация
Сергей Стаховский (Украина, 5) - Миомир Кецманович (Сербия, 1) 4-6, 4-6
Источник — Sport.ua
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