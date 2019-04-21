Лопатецкая проиграла финал турнира ITF в Италии

17:50 — vit-2

Ну і ще коментар по грі: стартуючи з 2-го сету з традиційних 0-2, Даша чудовою свічкою на прийомі...

17:44 — vit-2

Вітаю з успішним турніром для Даші. Тим більше це перший турнір на грунті. А на рахунок програно...