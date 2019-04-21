Лопатецкая проиграла финал турнира ITF в Италии

В итальянском городе Санта Маргерита ди Пула завершился турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000. В финале украинская теннисистка Дарья Лопатецкая проиграла в трех сетах голландке Аранче Рус, посеянной под вторым номером.
ITF World Tennis Tour 2019
Санта Маргерита ди Пула (Италия)
Финал
ITF World Tennis Tour 2019
Санта Маргерита ди Пула (Италия)
Финал
Дарья Лопатецкая (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды, 2) – 7:6 (7:2), 3:6, 1:6
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А на рахунок програного фіналу для українки, то Аранча Рус це зовсім не ноунейм, на цьому турнірі вона посіяна під 2-им номером. Даша грає в більш атакуючий теніс, ніж нідерландка. Може десь терпіння і сил не вистачило українці щоб здобути загальну перемогу. Дивним чином 2 поспіль дні (вчорі і сьогодні) Даша усі 6 зіграних сетів починала з фори суперниці, програючи за геймами як мінімум 0-2.
4 поспіль виграних фінали ITF-25 в поточному році для Даші звісно було б дуже добре, але програні матчи це не поразки, а лише шлях через наполегливі тренування для ще більших перемог у майбутньому. Багато ми бачили прикладів що зіркова хвороба робила з юними дівчатами після їх перших вагомих успіхів, а так після програного фіналу буде в Даші стимул працювати, прогресувати і надалі.
Здоров'я Даші і усім нашим дівчатам у поточному році на грунті, траві і харді, тоді й успіхи українок не забаряться.
А на рахунок програного фіналу для українки, то Аранча Рус це зовсім не ноунейм, на цьому турнірі вона посіяна під 2-им номером. Даша грає в більш атакуючий теніс, ніж нідерландка. Може десь терпіння і сил не вистачило українці щоб здобути загальну перемогу. Дивним чином 2 поспіль дні (вчорі і сьогодні) Даша усі 6 зіграних сетів починала з фори суперниці, програючи за геймами як мінімум 0-2.
4 поспіль виграних фінали ITF-25 в поточному році для Даші звісно було б дуже добре, але програні матчи це не поразки, а лише шлях через наполегливі тренування для ще більших перемог у майбутньому. Багато ми бачили прикладів що зіркова хвороба робила з юними дівчатами після їх перших вагомих успіхів, а так після програного фіналу буде в Даші стимул працювати, прогресувати і надалі.
Здоров'я Даші і усім нашим дівчатам у поточному році на грунті, траві і харді, тоді й успіхи українок не забаряться.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.