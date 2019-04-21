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Лопатецкая проиграла финал турнира ITF в Италии

В финале украинка уступила голландской теннисистке Аранче Рус

  • 21.04.2019 16:49
  • 640 просмотров
  • 2 комментария
Лопатецкая проиграла финал турнира ITF в Италии
© БТУ. Дарья Лопатецкая
В итальянском городе Санта Маргерита ди Пула завершился турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000. В финале  украинская теннисистка Дарья Лопатецкая проиграла в трех сетах голландке Аранче Рус, посеянной под вторым номером.

 ITF World Tennis Tour 2019

Санта Маргерита ди Пула (Италия)

Финал
 
Дарья Лопатецкая (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды, 2) – 7:6 (7:2), 3:6, 1:6
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 21.04.2019 17:50
    0
    Ну і ще коментар по грі: стартуючи з 2-го сету з традиційних 0-2, Даша чудовою свічкою на прийомі на брейкпойнті зробила рахунок 3-2 на свою користь. Що сталось далі з українкою важко сказати, бо мусив піти з дому проголосувати і кінцівку гри вже не додивився. Не думаю що грунт це улюблене покриття для Даші, виглядає, що вона більше любить швидші покриття, але для досягнення успіхів в професійному тенісі їй доведеться тримати марку і не опускатися нижче певного рівня на усіх покриттях, звісно ж краще виступаючи на швидких кортах.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 21.04.2019 17:44
    0
    Вітаю з успішним турніром для Даші. Тим більше це перший турнір на грунті.
    А на рахунок програного фіналу для українки, то Аранча Рус це зовсім не ноунейм, на цьому турнірі вона посіяна під 2-им номером. Даша грає в більш атакуючий теніс, ніж нідерландка. Може десь терпіння і сил не вистачило українці щоб здобути загальну перемогу. Дивним чином 2 поспіль дні (вчорі і сьогодні) Даша усі 6 зіграних сетів починала з фори суперниці, програючи за геймами як мінімум 0-2.
    4 поспіль виграних фінали ITF-25 в поточному році для Даші звісно було б дуже добре, але програні матчи це не поразки, а лише шлях через наполегливі тренування для ще більших перемог у майбутньому. Багато ми бачили прикладів що зіркова хвороба робила з юними дівчатами після їх перших вагомих успіхів, а так після програного фіналу буде в Даші стимул працювати, прогресувати і надалі.
    Здоров'я Даші і усім нашим дівчатам у поточному році на грунті, траві і харді, тоді й успіхи українок не забаряться.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 21.04.2019 17:50
    0
    Ну і ще коментар по грі: стартуючи з 2-го сету з традиційних 0-2, Даша чудовою свічкою на прийомі на брейкпойнті зробила рахунок 3-2 на свою користь. Що сталось далі з українкою важко сказати, бо мусив піти з дому проголосувати і кінцівку гри вже не додивився. Не думаю що грунт це улюблене покриття для Даші, виглядає, що вона більше любить швидші покриття, але для досягнення успіхів в професійному тенісі їй доведеться тримати марку і не опускатися нижче певного рівня на усіх покриттях, звісно ж краще виступаючи на швидких кортах.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 21.04.2019 17:44
    0
    Вітаю з успішним турніром для Даші. Тим більше це перший турнір на грунті.
    А на рахунок програного фіналу для українки, то Аранча Рус це зовсім не ноунейм, на цьому турнірі вона посіяна під 2-им номером. Даша грає в більш атакуючий теніс, ніж нідерландка. Може десь терпіння і сил не вистачило українці щоб здобути загальну перемогу. Дивним чином 2 поспіль дні (вчорі і сьогодні) Даша усі 6 зіграних сетів починала з фори суперниці, програючи за геймами як мінімум 0-2.
    4 поспіль виграних фінали ITF-25 в поточному році для Даші звісно було б дуже добре, але програні матчи це не поразки, а лише шлях через наполегливі тренування для ще більших перемог у майбутньому. Багато ми бачили прикладів що зіркова хвороба робила з юними дівчатами після їх перших вагомих успіхів, а так після програного фіналу буде в Даші стимул працювати, прогресувати і надалі.
    Здоров'я Даші і усім нашим дівчатам у поточному році на грунті, траві і харді, тоді й успіхи українок не забаряться.
    Ссылка
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