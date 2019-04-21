Манафов проиграл в финале турнира ITF в Казахстане

Украинский теннисист Владислав Манафов проиграл в финальном матче турнира ITF в Шымкенте на грунте с призовым фондом 25 тысяч долларов. Это был первый финал для украинца в сезоне.
ITF. Шымкент (Казахстан). Финал.
Владислав Манафов (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия, 1) – 5:7, 3:6.
Владислав Манафов (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия, 1) – 5:7, 3:6.
Источник — Sport.ua
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