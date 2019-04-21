Манафов проиграл в финале турнира ITF в Казахстане

а шахте в состав добавилось еще одно чудо украинец и теперь еще одного лишнего бразильца можно вы...

А як тренер Дениса до цього ставиться? Не буду принижувати розуміння Усиком боксу, а в кутку пов...

16:07 — Владимир Ключка

тебе,сеппару, все в Украине не так-то гим не поешь.теперь в Донецке не так-как запел... я бы тебя...

16:06 — Игорь Петров

Такое ощущение, что на этом сайте не сепары только конченые придурки. Главное достижение правлени...

16:06 — «ФФУ – М а ф і я!»

Нацистов в Украине нет. Рашка - самая фашистская недострана, рассадник фашизма и зла, во главе с ...

15:51 — vitaha33

Що, гуру перемагає на виборах, повилазила шваль сепарська, лізе зі всіх дирок