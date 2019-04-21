25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в финал квалификации турнира в Стамбуле.
В первом раунде квалификации Козлова в двух сетах обыграла обладательницу «wild card», 19-летнюю турчанку Берфу Дженгиз: 6:0, 6:2.
Поединок длился всего 54 минуты.
В 2016-м году Катерина Козлова сумела дойти до полуфинала турнира в Стамбуле.
Источник — Sport.ua
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