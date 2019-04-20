Как Лопатецкая выходила в финал. Обзор матча

Вашему вниманию обзор полуфинала турнира в Санта Маргерита ди Пула (Италия), в котором Дарья Лопатецкая обыграла Кимберли Циммерманн:
Источник — YouTube
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Вашему вниманию обзор полуфинала турнира в Санта Маргерита ди Пула (Италия), в котором Дарья Лопатецкая обыграла Кимберли Циммерманн:
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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