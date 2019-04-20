Лопатецкая вышла в финал турнира в Италии

18:55 — Serhiy Kovalov

Больше не везёт Бенфике, сколько финалов проиграли после "проклятия". А Клопп красава, придет его...

18:36 — Olivier_Giroud

"Клопп давно заслужил выиграть чемпионат Англии" 8-е место и два раза 4-е, действительно давно за...