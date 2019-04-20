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Лопатецкая вышла в финал турнира в Италии

Украинка обыграла Кимберли Циммерманн

  • 20.04.2019 17:44
  • 1600 просмотров
  • 4 комментария
Лопатецкая вышла в финал турнира в Италии
© БТУ. Дарья Лопатецкая

В полуфинале турнира ITF в Санта Маргерита ди Пула (Италия) Дарья Лопатецкая в трех сетах обыграла шестую сеяную Кимберли Циммерманн из Бельгии.

1/2 финала

Дарья Лопатецкая (Украина) – Кимберли Циммерманн (Бельгия, 6) – 6:4, 1:6, 6:4

Ранее Лопатецкая обыграла Пию Чук. В финале украинка сыграет с голландкой Аранчей Рус, которая обыграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 20.04.2019 18:59
    0
    Elis, 20.04.2019 18:53
    Дарина надзвичайно радує!
    Надзвичайного поки що немає, але в майбутньому..
    Ссылка
    Elis
      Elis, 20.04.2019 18:53
    0
    Дарина надзвичайно радує!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 20.04.2019 18:01
    0
    vizuals, 20.04.2019 18:01
    Даша машина. Во взрослом туре будет давать жару
    Имеется ввиду в WTA
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 20.04.2019 18:01
    +1
    Даша машина. Во взрослом туре будет давать жару
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 20.04.2019 18:01
    +1
    Даша машина. Во взрослом туре будет давать жару
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 20.04.2019 18:59
    0
    Elis, 20.04.2019 18:53
    Дарина надзвичайно радує!
    Надзвичайного поки що немає, але в майбутньому..
    Ссылка
    Elis
      Elis, 20.04.2019 18:53
    0
    Дарина надзвичайно радує!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 20.04.2019 18:01
    0
    vizuals, 20.04.2019 18:01
    Даша машина. Во взрослом туре будет давать жару
    Имеется ввиду в WTA
    Ссылка
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