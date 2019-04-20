Лопатецкая вышла в финал турнира в Италии

В полуфинале турнира ITF в Санта Маргерита ди Пула (Италия) Дарья Лопатецкая в трех сетах обыграла шестую сеяную Кимберли Циммерманн из Бельгии.
1/2 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Кимберли Циммерманн (Бельгия, 6) – 6:4, 1:6, 6:4
Ранее Лопатецкая обыграла Пию Чук. В финале украинка сыграет с голландкой Аранчей Рус, которая обыграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.