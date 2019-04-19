Лопатецкая сыграет в полуфинале турнира ITF в Италии

В итальянском городе Санта Маргерита ди Пула продолжается ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000. На стадии 1/4 финала украинская теннисистка Дарья Лопатецкая обыграла словенку Пию Чук, квалифайера соревнований, со счетом 6:3, 6:4.
За место в финале Лопатецкая поспорит с бельгийком Кимберли Циммерманн, шестым номером посева, которая победила 4-ю сеяную Барбару Хаас.
Источник — Sport.ua
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