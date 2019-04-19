Лопатецкая сыграет в полуфинале турнира ITF в Италии

пятый зам....нда….сколько работы у губернатора, что пять замов, а где же результаты?

20:03 — Серж Пир

А по второму ракурсу видно лишь, что мяч и рука на одной линии в проекции, при этом они вполне мо...

19:59 — Серж Пир

А, кстати, руки не было. Арбитр прав. На 1:45 четко видно траекторию и что мяч идет ниже руки, и ...