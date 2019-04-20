Стаховский выступит на турнире в Будапеште

Украинский теннисист Сергей Стаховский примет участие в грунтовом турнире, который пройдет с 22-го по 28-е апреля в Будапеште.
Стаховский стартует с квалификации, где его соперником будет немец Даниэль Брандс (170 ATP). При этом по личным встречам Сергей ведет 4:1.
Источник — Большой теннис Украины
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