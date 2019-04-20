Стаховский выступит на турнире в Будапеште

И не поспоришь ведь...

Нужно обождать. Может кто другой к Лунину интерес проявит

10:06 — Владимир Копяк

коррупционер ФФУ говорил что в нашем футболе эта система будет внедрена уже в этом году, то мы ...

10:05 — ampl7

Лучше бы Спорт.юа подготовил бы подборку, как судьи в отсутствие видеоповторов убивают веру с спр...

10:04 — Владимир Копяк

Я очень сомневаюсь, что ФФУ заинтересовано в скором внедрении этой системы в нашем чемпионате, уч...

10:04 — Ossa8860

Другими словами: если судья гей, то даже система VAR этого не исправит.