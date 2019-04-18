Лопатецкая обыграла пятую сеяную на турнире в Италии

Во втором круге турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондар: 6:3, 6:1.
Дальше соперницей 15-летней украинки станет победительница встречи между лидером посева Паулой Бадосой-Гиберт из Испании и словенкой Пией Чук.
Ранее Лопатецкая поднялась на 251-е место в рейтинге WTA.
Источник — Большой теннис Украины
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