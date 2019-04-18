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Лопатецкая обыграла пятую сеяную на турнире в Италии

Украинская теннисистка сыграет в четвертьфинале турнира ITF W25 в Санта Маргерита ди Пула

  • 18.04.2019 19:28
  • 323 просмотра
  • 1 комментарий
Лопатецкая обыграла пятую сеяную на турнире в Италии
© ITF. Дарья Лопатецкая
Во втором круге турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондар: 6:3, 6:1.
 
Дальше соперницей 15-летней украинки станет победительница встречи между лидером посева Паулой Бадосой-Гиберт из Испании и словенкой Пией Чук.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Марина Гнатенко
      Марина Гнатенко, 18.04.2019 19:38
    0
    Умница!
    Ссылка
    Марина Гнатенко
      Марина Гнатенко, 18.04.2019 19:38
    0
    Умница!
    Ссылка
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