Лопатецкая обыграла пятую сеяную на турнире в Италии

Поставь два боя рядом на двух экранах, один с Васей, другой с Кроуфордом и смотри. Так проще срав...

С одной стороны жаль, что придется подождать, с другой - я попал в точку))) В новости "Свитолина ...

19:50 — «ФФУ – М а ф і я!»

Мяч от бедра залетел в ворота. Какие вопросы могут быть к этому голу? Бедро, та часть тела, котор...

19:39 — Comrade Me

Умышленной руки не было. Рука была прижата к телу. Но без руки мяч не влетел бы в ворота, он бы ж...