Лопатецкая успешно стартовала на турнире в Италии

В первом раунде турнира ITF в Санта Маргерита ди Пула украинка Дарья Лопетацкая обыграла француженку Сару Чикаревич – 6:3, 6:4.
1-й раунд
Дарья Лопатецкая (Украина) – Сара Чикаревич (Франция) – 6:3, 6:4
Во втором раунде соперницей украинки будет пятая сеяная Анна Бондар из Венгрии.
Ранее Лопатецкая поднялась на 251-е место в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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