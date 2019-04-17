Лопатецкая успешно стартовала на турнире в Италии

22:32 — «ФФУ – М а ф і я!»

Ты и вечно придурковатый, это всего два человека. С математикой у тебя плохо..

22:30 — Olivier_Giroud

Проси прощение, Мразь, за оскорбление миллионов людей

22:27 — Palych1

и кто же их погонит? Зеленский??? сам то веришь в этот бред? После майдана особо никто не убежал ...

22:25 — «ФФУ – М а ф і я!»

С таким убожеством как ты, я на одной делянке даже срать не сяду. Ты должен просить прощения у вс...

22:25 — Sunrise

Там вроде и у Суркисов могут быть проблемы по энергетике. Так что будет интересно.