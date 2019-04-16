Калинина – четвертая в заявке на 100-тысячник в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№123 WTA) заявилась на грунтовый 100-тысячник ITF в Чарльстоне.
Отметим, что украинка имеет четвертый рейтинг среди теннисисток, которые находятся в заявке. Выше Калининой только Тейлор Таунсенд (№80 WTA), Мэдисон Бренгл (№96 WTA) и Николь Гиббс (№113 WTA)
Турнир в Чарльстоне пройдет с 29 апреля по 5 мая. До этого Ангелина также сыграет 80-тысячник в Дотане и 80-тысячник в Шарлотсвилле.
Источник — Twitter
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