Калинина – третья в заявке на 80-тысячник в Шарлотсвилле

Украинская теннисистка Ангелина Калинина заявилась на грунтовый 80-тысячник ITF в Шарлотсвилле, на котором она в прошлом году дошла до финала.

Отметим, что украинка имеет третий рейтинг среди теннисисток, которые находятся в заявке. За финал 80-тысячника полагается защитить 70 очков в мировой рейтинг, это второй самый успешный турнир Калининой за год. Больше очков она заработала только на US Open-2018 (110).

Турнир в Шарлотсвилле пройдет с 22 по 28 апреля. До этого Ангелина также заявлена на 25-тысячник в Пелеме и 80-тысячник в Дотане.