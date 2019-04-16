Рафаэль НАДАЛЬ: «Не знаю, в каком я сейчас состоянии»

Накануне старта грунтового сезоне Рафаэль Надаль заявил, что его текущий уровень готовности ему не известен:
«Последние полтора года выдались весьма тяжелыми для меня, в первую очередь из-за травм. Было слишком много пауз в выступлениях, я практически не имел возможности сыграть три недели подряд без лишних проблем. Было тяжело.
С этим тяжело справляться не только в физическом плане, но и психологически. Ты словно каждый раз возвращаешься в теннис. Именно поэтому я толком и не знаю, в каком состоянии нахожусь сейчас.
Впрочем, с коленом сейчас все в порядке, я доволен. На очереди игровая форма. Надеюсь, турнир в Монте-Карло поможет мне найти нужный ритм».
Ранее Доминик Тим заявил, что в этом году у Надаля будут проблемы на грунте.
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