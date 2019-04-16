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Рафаэль НАДАЛЬ: «Не знаю, в каком я сейчас состоянии»

Испанец готовится к грунтовому сезону

  • 16.04.2019 15:16
  • 161 просмотр
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Не знаю, в каком я сейчас состоянии»
© АТР. Рафаэль Надаль

Накануне старта грунтового сезоне Рафаэль Надаль заявил, что его текущий уровень готовности ему не известен:

«Последние полтора года выдались весьма тяжелыми для меня, в первую очередь из-за травм. Было слишком много пауз в выступлениях, я практически не имел возможности сыграть три недели подряд без лишних проблем. Было тяжело.

С этим тяжело справляться не только в физическом плане, но и психологически. Ты словно каждый раз возвращаешься в теннис. Именно поэтому я толком и не знаю, в каком состоянии нахожусь сейчас.

Впрочем, с коленом сейчас все в порядке, я доволен. На очереди игровая форма. Надеюсь, турнир в Монте-Карло поможет мне найти нужный ритм».

Ранее Доминик Тим заявил, что в этом году у Надаля будут проблемы на грунте.

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