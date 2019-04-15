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Доминик ТИМ: «У Надаля появятся проблемы на грунте»

Австриец намерен бросить вызов Рафаэлю Надалю на грунте

  • 15.04.2019 14:56
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Доминик ТИМ: «У Надаля появятся проблемы на грунте»
© АТР. Рафаэль Надаль

Доминик Тим поделился ожиданиями от грунтовой части сезона:

«Конечно, я ожидаю многого, как и от каждого грунтового сезона. Все соревнования сильные, каждая сетка на них серьёзная. В целом уровень мужского тенниса на данный момент довольно высок. Я думаю, что все должны играть на максимуме, начиная с первого розыгрыша каждого матча, и я не стану исключением. Надеюсь, результаты придут.

Я думаю, что пока Рафа играет, он всегда будет главным фаворитом любого турнира на грунте, но я думаю, что сейчас у него появится больше проблем, чем в прошлые годы. Саша Зверев всегда является угрозой, ещё есть Новак, который вернулся на вершину, и, надеюсь, я. Есть действительно молодые парни, такие как Оже-Альяссим, – думаю, что он очень любит грунт. Не стоит забывать о Циципасе и Шаповалове. У Рафы будет много проблем».

Ранее Надаль из-за травмы пропустил турнир в Майами.

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Источник — ATP World Tour

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