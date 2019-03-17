Надаль из-за травмы не сыграет на турнире в Майами

Рафаэль Надаль пропустит турнир серии Мастерс в Майами.
Испанец получил травму на соревнованиях в Индиан-Уэллс. Ранее Надаль снялся с полуфинального поединка с Роджером Федерером.
Позже вторая ракетка мира принял решение не играть на турнире в Майами.
«К сожалению, Надаль не выступит на турнире в Майами из-за травмы правого колена. Надеемся, Рафа вернётся на корт здоровым как можно скорее», - сообщила пресс-служба турнира.
Турнир в Майами пройдет с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом турнира является Джон Изнер.
Источник — Twitter
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