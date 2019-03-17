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Надаль из-за травмы не сыграет на турнире в Майами

Испанец повредил колено в Индиан-Уэллс, где снялся с полуфинала

  • 17.03.2019 13:21
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Надаль из-за травмы не сыграет на турнире в Майами
© atptour.com. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль пропустит турнир серии Мастерс в Майами. 

Испанец получил травму на соревнованиях в Индиан-Уэллс. Ранее Надаль снялся с полуфинального поединка с Роджером Федерером.

Позже вторая ракетка мира принял решение не играть на турнире в Майами.

«К сожалению, Надаль не выступит на турнире в Майами из-за травмы правого колена. Надеемся, Рафа вернётся на корт здоровым как можно скорее», - сообщила пресс-служба турнира.
 
Турнир в Майами пройдет с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом турнира является Джон Изнер.
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Источник — Twitter

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