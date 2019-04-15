Украинец Белинский выиграл юношеский турнир ITF на Мальте

15-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл одиночный титул на юношеском турнире ITF четвертой категории Malta ITF U18 World Ranking Tournament, завершившийся в Марсе, Мальта.
В финале украинец встречался с Микой Липпом из Германии. В первой партии при счете 4:2 в пользу Белинского его соперник отказался от продолжения борьбы. Интересно, что за неделю до того Белинский выиграл титул на турнире пятой категории, а две недели назад стал финалистом соревнований четвертой категории в Анталье.
Вячеславу исполнилось 15 лет в декабре прошлого года, и он начал выступать на юношеских турнирах ITF только в этом сезоне. В новом мировом рейтинге юниоров в возрастной категории 18 лет и младше Белинский по итогам турнира в Марсе должен оказаться в середине 4-й сотни.
Источник — Теннисный Портал Украины
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