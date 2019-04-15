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Роджер ФЕДЕРЕР: «У меня больше нет кумиров»

Швейцарец рассказал о кумирах своей молодости

  • 15.04.2019 15:56
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Роджер ФЕДЕРЕР: «У меня больше нет кумиров»
© ATP. Роджер Федерер

Роджер Федерер рассказал о том, какие теннисисты были его кумирами в молодости:

«Сначала это был Беккер, я действительно восхищался его игрой. А потом все вокруг начали твердить: «Нет, не смотрите на Бориса, смотрите на Штефана». Тогда я обратил внимание на Эдберга. Он был действительно классным парнем. А когда они оба закончили играть, я переключился на Пита Сампраса. В то время он показывал схожую со мной игру. Но сейчас у меня больше нет кумиров.

Я не пытался никого копировать или повторять чужие удары. Часто меня сравнивали с Питом Сампрасом, возможно, из-за того, что у нас были одинаковые поставщики одежды и ракеток. Какие у меня были сильные стороны? Хорошая подача, удар справа, и я прекрасно читал игру».

Ранее Федерер заявил, что в теннисе наступило время универсалов.

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Источник — Tennis World USA

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