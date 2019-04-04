Роджер ФЕДЕРЕР: «В теннисе настало время универсалов»

Роджер Федерер отметил, что сейчас в мировом теннисе на передовых позициях находятся универсальные игроки:

«Каждый игрок в отдельности и весь теннис в целом эволюционировали. Настало время универсалов, тех, кто одинаково хорошо выступает на всех покрытиях.

Лучше всего это ощущается в матчах Кубка Дэвиса. В былые времена выбор покрытия хозяевами встречи часто имел решающее значение. Сейчас этот фактор стал второстепенным.

Конечно, у этой ситуации есть свои минусы. Например, мне бы хотелось чаще выходить к сетке, однако соперники так здорово подают и пробивают с задней линии, что делать это всё тяжелее. Мне пришлось внести изменения в свою манеру игры, чтобы оставаться конкурентоспособным».

В нынешнем сезоне Федерер впервые с 2015 года сыграет на Ролан Гаррос.