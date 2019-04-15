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Новак ДЖОКОВИЧ: «Неудачи в США – стимул перед грунтовым сезоном»

Серб разочарован своими последними результатами на Мастерсах

  • 15.04.2019 14:41
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Новак ДЖОКОВИЧ: «Неудачи в США – стимул перед грунтовым сезоном»
© ATP. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович провалил Мастерсы в Майами и Индиан-Уэллсе, суммарно выиграв на них всего три матча.

Серб прокомментировал свою неудачную серию:

«Это спорт, так бывает. Конечно, я был разочарован, потому что думал, что играю все лучше и лучше, и я думал, что смогу далеко зайти в турнирной сетке. Впрочем, я попытаюсь найти положительные стороны в таком выступлении.

Все последние 12 месяцев я демонстрировал отличную форму. Я добирался минимум до полуфиналов на всех предыдущих турнирах, некоторые выигрывал. Эти неудачи могут послужить стимулом перед грунтовым сезоном».

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Источник — ATP World Tour

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