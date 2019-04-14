Сергей СТАХОВСКИЙ: «Матч получился не совсем таким, как я надеялся»

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился эмоциями после проигрыша в финале крупного челленджера на Тайване.
«Матч получился не совсем таким, как я надеялся, но Деннис играл хорошо. Я пытался, но не смог. Спасибо за вашу поддержку, это была достойная неделя», – написал Стаховский в Twitter.
Напомним, украинский теннисист уступил в двух сетах. С понедельника он поднимется на 9 позиций в мировом рейтинге.
Источник — Twitter
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